Kiên Giang: Tài xế thuê xe luồng xanh để vận chuyển hàng lậu

Theo đó, sáng 28.8, tổ công tác trực chốt phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn TP.Rạch Giá bắt quả tang xe tải BS 68C-004.59 có dán QR Code nhận diện luồng xanh do tài xế Nguyễn Bảo Toàn (48 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá) điều khiển, trên xe có vận chuyển hàng lậu nên bàn giao cho lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Rạch Giá xử lý.

Kiểm tra trên xe, công an phát hiện 151 thùng mì tôm và mì gà với số lượng trên 27.000 gói, 7.200 hộp nhang muỗi và 7.200 chai kem đánh răng. Tất cả số hàng này đều mang nhãn hiệu nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an Công an TP.Rạch Giá đã lập biên bản tạm giữ số hàng này.