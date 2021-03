Kiến nghị miễn thu tiền sử dụng mặt bằng biển Nha Trang để hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 19.3, ông Ngô Khắc Thinh, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang, cho biết UBND TP.Nha Trang vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép miễn thu tiền tiền sử dụng mặt bằng bãi biển để đặt dù, ghế phục vụ du khách trong năm 2021.

Theo UBND TP.Nha Trang, nếu áp dụng theo các quy định mới của UBND tỉnh, từ năm 2020, doanh nghiệp thuê mặt bằng bãi biển dọc đường Trần Phú sẽ chịu giá hơn 2,4 triệu đồng/m2/năm, còn thuê mặt bằng bãi biển dọc đường Phạm Văn Đồng chịu giá 720.000 đồng/m2/năm. Với mức giá này, chỉ tính riêng mỗi khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú được thuê 212,5m2 bãi biển sẽ mất chi phí hơn 500 triệu đồng/năm. Trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các chuyến bay quốc tế đều đang đóng cửa, số tiền trên cũng gây áp lực cho doanh nghiệp trong kinh doanh.

Trước dịch Covid-19, các điểm đặt dù, ghế nghỉ mát trên bãi biển Nha Trang luôn đông khách du lịch Ảnh: Nguyễn Chung

Trong năm 2021, UBND TP.Nha Trang đã ký kết hợp đồng cho 31 cơ sở kinh doanh lưu trú 4 - 5 sao thuê mặt bằng để đặt dù, ghế phục vụ du khách, với số tiền gần 1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các cơ sở lưu trú đều gặp khó khăn . "Thành phố đã kiến nghị và đang chờ ý kiến của tỉnh để thực hiện. Việc miễn thu tiền sử dụng mặt bằng bãi biển để phục vụ du khách sẽ phần nào tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp có điều kiện sớm phục hồi, sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh", ông Thinh nói.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm 2020 địa phương đón 1,4 triệu lượt khách, giảm 80% so với năm 2019. Hồi đầu tháng 3, Sở Du lịch đã ban hành kế hoạch kích cầu thu hút khách du lịch trọng điểm trong năm 2021. Ngành du lịch địa phương đặt mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 17.500 tỉ đồng, tăng 243% so với năm 2020.

Một góc thành phố biển Nha Trang Ảnh: Nguyễn Chung

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Hiện tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đều sẵn sàng đón khách du lịch, đủ điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ và cả công tác phòng dịch Covid-19. Từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 đến nay, vào dịp cuối tuần, nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú cũng đã đón số lượng khách rất đông đảo. Với những tín hiệu lạc quan từ thị trường khách nội địa, ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa sẽ dần khởi sắc. Cùng với việc xây dựng các gói kích cầu thu hút thị trường nội địa, ngành du lịch tỉnh cũng đang lên kế hoạch, tích cực chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại”.