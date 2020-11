Kinh hoàng vụ chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc

Tôi cứ thắc mắc là cao tốc này có camera mà, khi phát hiện sự việc sao không can thiệp ngay, sao không ngăn lại ngay để đảm bảo an toàn cho mọi người? Hay camera chỉ để dành cho phạt nguội? Nếu vậy thì quá lãng phí rồi... Diễm Trinh Người liều mạng của năm là đây. Sao lại đem sinh mạng của mình ra mà đùa dai thế, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người đi trên cao tốc? Chẳng may có gì thì tội cho những người khác quá. Sao Đơn vị quản lý cao tốc phải có trách nhiệm cho xe ra chặn bắt ngay người vi phạm, vì đây là vi phạm quả tang, đâu cần phải chờ xác minh gì nữa. Lẽ ra qua hệ thống camera, đơn vị quản lý phải nắm bắt ngay sự việc, không chờ người dân phản ánh. Khoa Tran Anh