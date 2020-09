Kinh tế có nhiều điểm sáng

Nhiều thất thoát trong các vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung pate Minh Chay, Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nóng như bắt Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai đã được báo chí đặt ra với đại diện các bộ, ngành. Liên quan việc bắt giữ, khởi tố ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết về vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo ông Xô, “trong đó có một số tài liệu vụ Nhật Cường”. Cũng tại vụ án Nhật Cường, ông chủ công ty này là Bùi Quang Huy đã sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Cường để buôn khoảng 260.000 sản phẩm, thiết bị với số tiền trên 3.200 tỉ đồng, thu lợi bất chính là 236 tỉ đồng, lập sổ sách để trốn thuế, che giấu 30 tỉ đồng và “ông Chung có một phần trách nhiệm”. Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam và khám nhà? Trong khi đó, việc số hóa tại Sở KH-ĐT Hà Nội, ông Xô cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ thiệt hại do liên quan đến đấu thầu khoảng 19,8 tỉ đồng và ông Chung cũng có trách nhiệm liên đới. Còn tại vụ việc mua chế phẩm xử lý nước, trong lúc TP.Hà Nội đã đàm phán với đối tác của Đức để đặt hàng chế phẩm mà họ sản xuất riêng cho TP, thì TP lại không ký trực tiếp mà lại ký hợp đồng thông qua một công ty khác, gây thất thoát 41 tỉ đồng. Đối với vụ việc nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ông Xô cho hay kết quả điều tra bước đầu cho thấy một số cá nhân tại Công ty BMS, Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài chính (VFS) đã câu kết để nâng khống lên nhiều lần hệ thống thiết bị y tế. “Trong việc lắp đặt hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh, tờ khai hải quan ghi nhận sản phẩm được nhập khẩu giá 7,4 tỉ đồng, bao gồm cả thuế VAT; tuy nhiên đã bị nâng khống giá của hệ thống lên 39 tỉ đồng”, ông Xô nói và cho biết: “Điều này khiến chi phí khấu hao cho 1 ca bệnh là 4 triệu thì người bệnh phải trả 23 triệu mỗi ca”. Từ năm 2017 - 2019, Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán 550 ca, tiền chênh lệch các đối tượng hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh khoảng hơn 10 tỉ đồng. Liên quan vụ pate Minh Chay, Bộ Công an đã giao Công an TP.Hà Nội chủ trì xử lý vụ việc, nếu đủ căn cứ thì khởi tố. Về vụ việc này, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế , khẳng định Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội là đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới - doanh nghiệp sản xuất pate Minh Chay. Người ăn pate Minh Chay kể lại: "Cứ ăn xong là đau bụng"