Kon Tum: Công an xã phát thông báo cảnh báo về 'nghi vấn bắt cóc trẻ em'

Sáng 7.11, Công an xã Đăk Hà (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã phát đi thông báo về việc phòng ngừa người lạ mặt hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em

Thông báo của Công an xã Đăk Hà, H. Tu Mơ Rông, Kon Tum

Theo nội dung thông báo, hiện nay trên địa bàn xã Đăk Hà xuất hiện 1 số nhóm người lạ mặt dùng thủ đoạn tinh vi để tiếp cận trẻ em, có biểu hiện bắt cóc.

Cụ thể ngày 6.11, công an xã Đăk Hà nhận được tin báo vào chiều ngày 4.11, có hai thanh niên đi xe máy đến trường THCS xã Đăk Hà. Sau đó 1 thanh niên vào trường gặp giáo viên để xin đón 1 học sinh về với danh nghĩa là bạn của bố. Tuy nhiên khi giáo viên gọi điện cho phụ huynh xác minh thì hai thanh niên này liền bỏ chạy.

Ngày 5.11, cũng tại trường THCS Đăk Hà, có khoảng 6 thanh niên đứng chờ ở cổng trường. Khi thấy học sinh tan trường, nhóm người này liền xúm lại dụ dỗ các em lên xe. Nhưng các em học sinh hô hoán nên nhóm thanh niên lên xe bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Đăk Hà đã yêu cầu thôn trưởng, công an viên các thôn, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thông báo, tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh và người dân đề cao cảnh giác . Nếu có vụ việc nghi vấn phải báo ngay cho công an xã để có hướng xử lý."