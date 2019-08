Kon Tum: Đào hầm bắt dúi, một người tử vong

Trong lúc đang điều khiển xe tải đến địa phận xã Tân Tây, H.Thạnh Hóa, TP.Tân An (Long An), tài xế bị đột quỵ khiến xe chao đảo. Ngay lúc đó, phụ xế kịp thời xử lý dừng xe an toàn sát lề phụ.