KTX ĐHQG TP.HCM thành nơi cách ly: ‘Mẹ ơi con về nhà an toàn rồi’

Và đó cũng chính là tâm trạng chung của rất nhiều gia đình khi đón đợi người thân trở về mùa dịch Covid-19 ở Khu cách ly tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM.

‘Tin vào nền y tế nước nhà’!

Đó là chia sẻ của chị X.N (Q.Thủ Đức) mẹ của du học sinh ‘mẹ ơi con về nhà an toàn rồi’. Đứng ngoài khu cách ly nhìn con gái bước xuống xe, chị N. không giấu được niềm vui, hai mẹ con vẫy tay chào nhau đầy tình cảm. “Khi con trở về, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tôi tin vào nền y tế nước nhà nên bất cứ giá nào cũng sẽ ở Việt Nam”, chị N. cho biết.

Vừa xuống xe vào tại khu cách ly ,con gái chị Ngân vui mừng vẫy tay chào mẹ đứng ngoài cổng Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Mặc dù đã quá 16 giờ (qua khung giờ cho phép gửi đồ vào bên trong KTX) nhưng không riêng chị Xuân mà vẫn còn rất đông người thân đứng chờ mong gửi đồ vào trong. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt; người thì luống cuống đóng gói đồ đạc, người thì vừa gọi điện thoại vừa nhìn vào bên trong như thể làm vậy sẽ yên tâm hơn do người nhà vừa "hạ cánh" an toàn.

Sau 16 giờ vẫn còn rất đông người đến gửi đồ vào trong khu cách ly cho người thân Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Tuy đã nhờ cán bộ quản lý mang giúp trái cây và áo khoác vào bên trong khu cách ly cho con gái nhưng vợ chồng chị A.(Q.Phú Nhuận) vẫn thấp thỏm đứng dưới cổng, nối máy điện thoại rồi ngước nhìn lên căn phòng nơi con gái đang đứng vẫy tay. Và mọi tín hiệu "báo bình an" giữa họ lúc này chỉ gói gọn bằng một chiếc điện thoại.

Do quá đông người thân đến tiếp tế nên cảnh sát cơ động có mặt điều phối hiện trường Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Vừa nhìn về phía con gái, chị A. vừa cho biết con gái đi học ở Mỹ về cách ly tối 20.3. Khi biết nơi cách ly còn thiếu chăn, mền nên 2 vợ chồng chị vội vã sắm sửa rồi mang đến đây nhờ cán bộ quản lý đưa vào. Mặc dù gửi được đồ vào cổng nhưng anh chị vẫn đợi con gái gọi điện xác nhận rồi mới có thể yên tâm đi về.

Gọi video call cho người thân hỏi thăm tình hình Ảnh: Đậu Tiến Đạt

“Ở khu cách ly có y tế túc trực thường xuyên thì yên tâm hơn, sau 14 ngày cách ly không có bệnh thì sẽ được về nhà. Tuy nhiên, tôi lo lắng việc con gái ở với nhiều người lạ trong phòng. Ban ngày, cán bộ không quản việc họ tiếp xúc với nhiều người khác trong khu cách ly nên lỡ có mầm bệnh mà về phòng thì rất nguy hiểm do thời điểm này chưa biết ai bệnh ai không”, chị A. cho biết thêm.

Cùng lúc đó, anh T. (Q.Phú Nhuận) cũng không kiềm nén được nỗi xúc động vì vợ và con gái cũng vừa về đến Việt Nam chiều 21.3 và đang ở trong khu cách ly. Anh T. cầm điện thoại gọi cho vợ và liên tục động viên cả nhà.

Tạm rời màn hình điện thoại, anh T. chia sẻ với PV Thanh Niên: “Vợ con được cách ly ở đây tôi rất yên tâm vì chính phủ hỗ trợ, chăm lo tất cả rồi. Tôi nghĩ rằng không đâu bằng Việt Nam, có thể ở nước ngoài dân mình sẽ cảm thấy bơ vơ nhưng về đây thì không còn gì phải sợ do Chính phủ đã chủ trương lo cho dân ngay từ đầu mùa dịch”.

Nhiều người chọn cách đặt hàng online tại khu cách ly KTX Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Thắc mắc được tiếp tế những gì?

Nhiều người nghe tin người nhà về đến Việt Nam và vào khu cách ly an toàn rồi thì vội vã chạy đến mà chưa kịp chuẩn bị gì hoặc có chuẩn bị nhưng không được phép mang vào do quy trình kiểm dịch chặt chẽ. Vấn đề này đã gây không ít lo lắng cho người thân đến tiếp tế do còn mập mờ về thông tin về danh mục những thứ có thể được tiếp tế cho người ở trong khu cách ly.

Chia sẻ về vấn đề này, chị M. (Q.Thủ Đức) cho biết, nhờ coi các bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội mới biết khu cách ly còn thiếu nhiều vật dụng sinh hoạt , nhưng vì cũng không rõ sẽ được tiếp nhận những gì nên chị chỉ mang đến đây một vài đồ dùng thiết yếu như: xà phòng và móc phơi quần áo.

Người thân đứng dưới cổng vẫy tay chào người bị cách ly dù cách đó mấy tầng lầu Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Vừa ngắt điện thoại với mẹ, chị H. (tỉnh Bình Dương) cho biết ba mẹ chị trở về từ Mỹ và được đưa đến KTX chiều 21.3. Nhận cuộc gọi của mẹ, hai vợ chồng chị vội vã chạy đến KTX. “Lúc xuống máy bay tôi nghe ba mẹ nói là đang đói do chưa kịp ăn gì nên vội mang theo ít thức ăn nhưng đến đây thì cán bộ không nhận do đã hết giờ và thức ăn tôi mang đến không phù hợp để đưa vào. Do ba mẹ lớn tuổi nên tôi muốn gửi thực phẩm để lúc đói ông bà có cái ăn thêm, nhưng tôi không biết khu cách ly cho phép đưa vào đồ ăn, vật dụng gì nên chưa kịp chuẩn bị”, chị H. chia sẻ.

Nhiều người đến đúng khung giờ giao nhận đồ nhưng vẫn bị từ chối do không phải bất cứ thứ gì cũng có thể mang vào khu cách ly mà phải tuân thủ quy trình kiểm dịch Ảnh: Đậu Tiến Đạt

“Tôi đang rất lo lắng cho sức khỏe của cả ba mẹ, nhất là ba vì ông bị tiểu đường nên cần ăn đúng bữa để uống thuốc. Không biết ở trong đó có lạnh lắm không, tôi chỉ kịp gói vội cái áo khoác nhờ cán bộ mang vào đưa cho ba. Thật sự tôi rất mong có thể biết rõ những loại thức ăn cũng như vật dụng nào được phép đưa vào khu cách ly để vợ chồng tôi kịp thời hỗ trợ”, chị H. chia sẻ.