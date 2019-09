'Kỳ cục án': Nhẫn tâm tước đoạt mạng người vì bị chê là... con nít

Sống trong gia đình tương đối khá giả ở P.2, TP.Tân An ( Long An ), dù mới 15 tuổi nhưng Nguyễn Thanh Phát đã có mối quan hệ với rất nhiều bạn bè ngoài xã hội.

Khu vực xảy ra án mạng ẢNH: KHÔI NGUYÊN Dù tuổi nhỏ hơn một số bạn chơi chung, nhưng Phát tỏ ra mình là tay “anh chị”, thích thể hiện cá tính chốn đông người. Chính lòng tự cao và thích đề cao cá nhân, Nguyễn Thanh Phát ra tay tước đoạt mạng sống của người bạn, chỉ vì bị chê là… con nít.

Giết người khi nghe bị chê là 'đồ con nít, miệng còn hôi sữa'

Khoảng 14 giờ ngày 7.1, anh Trần Kim Tiến (18 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, TX.Kiến Tường, Long An) điện thoại rủ Trịnh Hoàng Giang (19 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (18 tuổi, cùng ngụ TP.Tân An) gặp nhau ở quán cà phê tại TP.Tân An để uống nước và nói chuyện chơi.

Tại quán, Tiến chợt nhớ Phát cũng là bạn với Giang và Sang, nên cho rằng Phát mới lớn đã ra đời sớm, và dù sao cũng chỉ là 'đứa con nít ranh, miệng còn hôi sữa', vậy mà dám lên mặt dạy đời Tiến. “Cách ăn nói của nó khó ưa nên tao gặp sẽ đánh cho biết”, Tiến "cao hứng" và lớn giọng.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Phát cùng bạn là Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Anh Kiệt đang uống cà phê, thì Trịnh Hoàng Giang đến ghé vào ngồi chung. Chợt nhớ câu nói trước đó của Tiến nên Giang hỏi Phát: “Mày làm gì mà để thằng Tiến chửi mày dữ vậy. Nó chê mày là thằng con nít”.

Dù rất bực tức nhưng Phát tỏ ra như không có chuyện gì và thanh minh với Giang là mình với Tiến không hề có mâu thuẫn gì với nhau. Nói dứt lời, Phát đứng dậy ra xe máy chạy đi, nói là mua bánh đem tới để vừa ăn, vừa uống nước cho vui. Tuy nhiên, thực tế là Phát chạy nhà lấy con dao nhọn giấu trong người để thực hiện ý đồ xấu. Khi quay lại quán, Phát tiếp tục tán dóc với Phước, Kiệt và Giang để chờ cơ hội gặp mặt Tiến.

Lên Facebook "khoe"

Gần 2 giờ sau, cả nhóm chia tay ra về, Phát được Phước chở đi bằng xe máy. Vừa qua đường D5, khu dân cư IDICO (P.6, TP.Tân An), nhìn thấy Tiến đang ngồi uống nước chung một số người bạn, Phát kêu Phước dừng xe để xuống nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Phát bất ngờ rút con dao nhọn trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vai, lưng, hông của Tiến khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát thản nhiên bỏ dao lại hiện trường để về nhà.

Facebook cá nhân, Phát nhắn tin công khai hành động giết người của mình ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Biết nạn nhân tử vong , Phát về tắm rửa rồi lên máy tính mở mạng ra để “tường thuật” vụ nhẫn tâm giết người. Phát bình tĩnh lên mạng xã hội Facebook đăng liên tiếp những status nói về vụ việc và khẳng định chính mình gây ra vụ án cũng như tag tên của nạn nhân vào bài viết… “Đợi nha ae. Thiếu ai xl nha hong nhớ nổi” (Đợi nha anh em. Thiếu ai xin lỗi nha hổng nhớ nổi)…

Sau khi nhẫn tâm giết người, Phát dự đoán sẽ bị tuyên phạt 10 năm tù và viết dòng trạng thái có nội dung “10 năm đợi củng ko lâu, chủ yếu ae đợi được ko” - (10 năm đợi cũng không lâu, chủ yếu anh em đợi được không).

Giết người xong, Phát ngông cuồng lên Facebook bình tĩnh viết tin nhắn gửi bạn chờ 10 năm tù sẽ trở về ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Kẻ thủ ác mang tính chất côn đồ

Nửa năm sau, vụ án được đưa ra xét xử , Viện KSND tỉnh Long An truy tố Nguyễn Thanh Phát phạm tội giết người, theo điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Tại phiên tòa của TAND tỉnh Long An, HĐXX khẳng định hành vi của Nguyễn Thanh Phát có đầy đủ yếu tố cấu thành tội giết người mang tính chất côn đồ. Chỉ từ mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống và chỉ được nghe người khác nói lại, mà bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu của bị hại, gây hậu quả nghiêm trọng.