Kỷ luật 2 cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang

Chiều 22.1, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang cho biết đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng thức khiển trách đối với ông Đặng Văn Hòa, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang và ông Nguyễn Thanh Tân, Trưởng phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.