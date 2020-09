Kỷ luật cảnh cáo 3 cán bộ tòa án và công an ở Đắk Nông

Ngày 7.9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Đắk Nông cho biết đã tiến hành kỳ họp thứ 40; theo đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 đảng viên , gồm: ông Nguyễn Hồng Chương, Chánh văn phòng TAND tỉnh Đắk Nông; nguyên Chánh án TAND H.Tuy Đức (Đắk Nông); ông Nguyễn Văn Thiện, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Gia Nghĩa; nguyên Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Tuy Đức và ông Trịnh Đình Nam, cán bộ Đội tham mưu tổng hợp Công an H.Đắk Song; nguyên cán bộ Công an P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa (nay là TP.Gia Nghĩa).