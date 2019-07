Lật tẩy đường dây người 'nhà tàu' bán vé lụi: Kỷ luật hàng chục lãnh đạo, nhân viên

Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài từ 1 - 6.7, Bộ GTVT đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra và có văn bản chỉ đạo Cục Đường sắt VN (ĐSVN) lập đoàn thanh, kiểm tra vụ bán vé lụi tại ga Sài Gòn. Ngày 26.7, ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục ĐSVN, đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm gửi đến Báo Thanh Niên.

27 lãnh đạo, nhân viên bị kỷ luật

Về nội dung phản ánh đường dây bán vé tàu lụi tại ga Sài Gòn đi các tỉnh thành do chính người của nhà ga cấu kết với “cò” thực hiện, nhằm trục lợi tiền của nhà nước, kết quả kiểm tra là có hiện tượng này.

Về nội dung chia chác giữa nhân viên nhà ga với nhân viên trên tàu từ việc bán vé lụi như Báo Thanh Niên phản ánh là đúng sự thật.

Về việc nhân viên dùng tay che “mắt thần”, theo quy định việc dùng tay che “mắt thần” là để khắc phục sự cố do hành khách có hành lý cồng kềnh không đi qua được cổng, hoặc cổng đã đóng trước khi hành khách đi qua. Lợi dụng quy định này, một số nhân viên cổng soát vé đã có hành vi tiêu cực

Sau những kết luận của đoàn thanh, kiểm tra, các cơ quan liên quan đã tiến hành kỷ luật 27 cá nhân, cụ thể với Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn: ông Huỳnh Vũ Hiệp, Trưởng phòng An toàn - bảo vệ an ninh quốc phòng; ông Phạm Văn Hiền; ông Trần Bắc Hà, đều giữ chức Phó trưởng phòng An toàn - bảo vệ an ninh quốc phòng, bị kỷ luật “phê bình nghiêm khắc”.

Với chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam: ông Thái Văn Truyền, Giám đốc; ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Đặng Đức Trung, bà Nguyễn Thị Bích Hường (đều là Phó giám đốc); ông Trần Hoàng Sơn, ông Ngô Quốc Bảo, đều giữ chức Phó trạm trưởng trạm tiếp viên Sài Gòn bị kỷ luật “phê bình nghiêm khắc”. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó giám đốc bị kỷ luật phê bình. Ông Phạm Văn Bảy, Trạm trưởng trạm tiếp viên Sài Gòn; ông Tu Việt Hùng, Trạm trưởng trạm tiếp viên Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách. Ngoài ra, 4 nhân viên khác cũng bị sa thải, kỷ luật.

Với chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn: ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc bị kỷ luật “phê bình nghiêm khắc”; ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó giám đốc bị kỷ luật khiển trách; ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc bị kỷ luật phê bình; bà Dương Thị Hiền Vân, bà Ngô Thị Phương Bắc, đều giữ chức Tổ trưởng tổ hướng dẫn và hỗ trợ hành khách, bị kỷ luật khiển trách, thôi nhiệm vụ tổ trưởng, chuyển làm việc khác. Ngoài ra, 6 nhân viên của tổ hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khác cũng bị kỷ luật, hoặc sa thải.

Lắp camera, đặt máy ghi âm giám sát

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra nói trên, Cục ĐSVN có văn bản gửi Tổng công ty ĐSVN về việc khẩn trương làm rõ và thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục ngay các hiện tượng bán vé tàu lụi trên tất cả các ga có tác nghiệp đón, tiễn hành khách. Đặc biệt tại các ga lớn, đầu mối như: Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn... Chỉ đạo các Phòng, Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục ĐSVN tăng cường kiểm tra, giám sát trên tàu, dưới ga, kịp thời phát hiện các tệ nạn như: cò mồi chèo kéo khách; bán vé tàu lụi; bao khách, bao hàng. Xử lý triệt để hoặc phối hợp các lực lượng xử lý, không để xảy ra các tệ nạn nêu trên.

Cụ thể, ở ga Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát; máy ghi âm tại các vị trí, bộ phận có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao (cổng kiểm soát; quầy hướng dẫn và chăm sóc khách hàng; phòng vé...).

Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm soát vé hành khách vào ga, trên tàu nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các tiêu cực. Tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung kiểm tra tại các vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực.

Chiều 26.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết sau khi Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra cho đến nay, “cò” vé đã sạch bóng. Một số “cò” vé đã chuyển sang bán bắp nướng; bán vé số... trước cổng ga Sài Gòn

