Kỳ nghỉ lễ 30.4 tại đường Phạm Đăng Giảng: Xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm

Phong tỏa con hẻm liên quan bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm cộng đồng ở TP.HCM

Từ sáng 30.4, người dân sống tại đường Phạm Đăng Giảng đã xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Cùng thời gian này, các xe tải lớn bị hạn chế ra vào đây nhằm tạo không gian thông thoáng phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Đầu khu chợ Phạm Đăng Giảng (P.Bình Hưng Hòa) bố trí chốt chặn hạn chế xe ra vào. ẢNH: TRẦN KHA

Không cho vào chợ nếu không đeo khẩu trang!

Trước đó, vào tối 29.4, sau khi có thông báo kết quả bệnh nhân 2910 từ Hà Nam vào TP.HCM nhiễm Covid-19 , Q.Bình Tân đã tổ chức khoanh vùng, bố trí lực lượng lập chốt tại đường Phạm Đăng Giảng tiến hành khử khuẩn.

Bảo vệ dân phố túc trực tại số 20 Phạm Đăng Giảng, nơi phát hiện ca nhiệm Covid-19. ẢNH: TRẦN TIẾN

Từ sáng 30.4, Công an P.Bình Hưng Hòa cùng bảo vệ khu phố đã đặt rào chắn, lập chốt chặn điều tiết giao thông, hạn chế xe ô tô cùng xe tải lớn ra vào đây.

Phía trong đường Phạm Đăng Giảng, các chốt khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm cũng được bố trí từ sáng sớm.

Con hẻm 79 Phạm Đăng Giảng cũng được lập chốt lấy mẫu xét nghiệm từ sáng 30.4. ẢNH: TRẦN TIẾN

Đồng thời, tổ công tác cũng yêu cầu, nhắc nhở người dân, người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định khi ra đường này. Lực lượng dân phố tại đây cũng cho biết trường hợp người dân không đeo khẩu trang sẽ bị nhắc nhở và không cho vào chợ.

TP.HCM cho dừng quán bar, vũ trường, karaoke để chống dịch Covid-19

Theo ghi nhận của PV, trước địa chỉ số 20 Phạm Đăng Giảng cùng một số hộ dân lân cận đã được phong tỏa, hạn chế người ra vào. Lực lượng chức năng cũng túc trực phía trước địa chỉ này để hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào.

Đội ngũ y tế đã có mặt từ sớm triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm. ẢNH: TRẦN TIẾN

Tại hẻm 79 Phạm Đăng Giảng và khu chợ Phạm Đăng Giảng, đội ngũ y tế và công an phường cũng lập chốt lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, từ sáng sớm tổ trưởng khu phố đã đến từng nhà thông báo, đôn đốc yêu cầu người dân trình diện lấy mẫu xét nghiệm.

"Buôn bán ảm đạm, nhưng an toàn là được"

Từ khi có tin phát hiện ca nhiễm Covid -19 trên đường Phạm Đăng Giảng, nhiều tiểu thương tại đây cho biết tình hình buôn bán cũng bị ảnh hưởng . Anh Võ Văn Khiêm (39 tuổi) nhà đối diện con hẻm bị phong tỏa chia sẻ: “Mỗi lần có dịch thì biết rồi đó, dân rất là ngại đi lại. Việc buôn bán cũng hạn chế nhiều thứ, ế ẩm”.

Người dân giơ tay điểm danh khi nghe đến tên lên lấy mẫu xét nghiệm tại chợ Phạm Đăng Giảng. ẢNH: TRẦN TIẾN

Bà Lê Thị Thạch (47 tuổi, tiểu thương bán thịt) cho biết từ khi có ca nhiễm Covid-19 tại đây thì buôn bán chậm lại, khách cũng không dám đến mua. “Lo lắng lắm! Chợ không kinh doanh buôn bán được từ sáng đến giờ”, bà Thạch chia sẻ.

Người dân sống tại đường Phạm Đăng Giảng từ sáng sớm đã được thông báo, đôn đốc đến lấy mẫu xét nghiệm ẢNH: TRẦN TIẾN

Tương tự, chị Đặng Thị Hương (42 tuổi) đã buôn bán tại khu chợ Phạm Đăng Giảng này được 10 năm cho hay chợ vắng khách từ sáng, tuy nhiên do tình hình dịch thì an toàn vẫn trên hết. “Lễ năm nay buôn bán kém hơn mọi năm, nhiều khách nghe có ca bệnh nên né chợ này liền. Cho dù buôn bán ảm đạm nhưng an toàn là được”.