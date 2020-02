Lại phát hiện nhiều người phê ma túy trong quán bar ở Đà Lạt

Khoảng 0 giờ ngày 17.2, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của Công an thành phố đã bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán bar Kyoto (số 73 đường 3/2, TP.Đà Lạt). Lúc này, quán bar có 99 người, gồm 70 khách và 29 nhân viên. Thực hiện kiểm tra nhanh ma túy ngay tại quán, công an phát hiện có 10 khách và 1 nhân viên dương tính với ma túy

Rất đông khách tại bar Kyoto lúc công an kiểm tra Ảnh: Gia Bình

Không chỉ vậy, công an còn phát hiện 95 chai rượu ngoại các loại không có hóa đơn chứng từ và nhiều hộp shisha không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời phát hiện 1 gói ni lông bên trong đựng tinh thể màu trắng - nghi là ketamin kẹp dưới ghế ở một bàn trong quán.

Tang vật thu giữ tại quán bar Ảnh: Gia Bình

Cũng tại thời điểm kiểm tra, quán chưa xuất trình được giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không xuất trình được hồ sơ lao động của 29 nhân viên tại đây và chưa xuất trình được hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy, 1 bình chữa cháy không có tác dụng. Quán này cũng vi phạm các quy định về cửa thoát nạn.

Shisha không rõ nguồn gốc Ảnh: Gia Bình

Được biết quán bar Kyoto này đã được phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Đà Lạt cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho bà Nguyễn Thị Thái Vũ (28 tuổi, thường trú tại xã Gia Lâm, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) với ngành nghề kinh doanh cà phê, giải khát, rượu, bia, thuốc lá nội. Đăng ký lần đầu ngày 13.12.2019.

Công an TP.Đà Lạt đã tạm giữ tất cả các tang vật và hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Thời điểm cơ quan công an kiểm tra quán Ảnh: Gia Bình

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ nửa đêm 14 đến rạng sáng 15.2, hơn 150 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã đột kích quán bar Rain (số 4 Lê Hồng Phong, TP.Đà Lạt). Công an đã đưa 311 người, trong đó có 279 khách và 32 nhân viên về trụ sở làm việc và kiểm tra nhanh ma túy thì phát hiện 92 người dương tính với ma túy (trong đó có 5 nhân viên quán bar). Cơ quan công an cũng tạm giữ 140 chai rượu ngoại ở quán không có hóa đơn chứng từ và bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.