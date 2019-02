Lại thêm một vụ ngang nhiên ăn uống trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Do lượng khách ùn ùn đổ về Thánh đường Nhà thờ Tắc Sậy, ở xã Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu để hành hương nên tuyến Quốc lộ 1 bị kẹt xe kéo dài khoảng 8 km.

Một hàng rào chắn được lực lượng Công an dựng trước khách sạn Melia, đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội), nơi có đoàn Triều Tiên vừa đến.

Đến rạng sáng 24.2, Cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy trong khu chợ ở KDC Thuận Giao (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) làm cháy rụi tiệm tạp hóa, nhiều người kịp bỏ chạy thoát thân.

Chiều 23.2, ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển VN, đã có mặt ở An Giang tham gia chương trình 'Gieo mơ ước'.

Chiều 23.2, tại TX.Cửa Lò (Nghệ An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019, do tỉnh Nghệ An phối hợp với BIDV tổ chức.