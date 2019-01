Lại xảy ra tai nạn thương tâm, nam sinh lớp 10 bị xe tải cán qua người

Chiều 8.1, CSGT Công an TP.Tân An đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm em Đoàn Hoàng Thái (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn) tử vong tại chỗ.