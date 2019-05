Lái xe máy khi có hơi men, tông chết người đi bộ, lãnh án tù

tin liên quan Xe tự lái của Uber tông chết người đi bộ ở Mỹ Ngày 10.5, TAND H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Hoàng Duy Hậu (32 tuổi, ngụ P.3, TP.Sóc Trăng) 18 tháng tù giam về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc Hậu bồi thường cho gia đình nạn nhân Lưu Kiến Thức (ở H.Thạnh Trị, đã chết) trên 185 triệu đồng. Ngoài ra, do cha và mẹ ông Thức đã quá tuổi lao động nên HĐXX còn buộc Hậu có nhiệm vụ trợ cấp cho cha, mẹ nạn nhân mỗi người trên 650.000 đồng/tháng.

Khi xảy ra vụ tai nạn , Hậu là cán bộ của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Cáo trạng thể hiện, chiều 6.12.2016, Hậu đến nhà ông Lưu Hòa Bình (cựu Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng) ở H.Thạnh Trị để dự đám hỏi và có uống 2 ly bia.

Tối cùng ngày, Hậu chạy xe máy về đến ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên, do vượt xe giường nằm đậu sát lề đường không chú ý quan sát nên Hậu tông vào ông Thức đang đi bộ bên lề trái . Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

3 tháng sau, Công an H.Mỹ Xuyên ra quyết định không khởi tố vụ án vì Cơ quan CSĐT cho rằng nguyên nhân tai nạn là do ông Thức "qua đường không đảm bảo an toàn" nên lỗi thuộc về nạn nhân.