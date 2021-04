Lâm Đồng: Bắt 'nóng' kẻ manh động nổ súng bắn người rồi bỏ trốn

Nguyễn Duy Hải nổ súng bắn người và đã bị bắt sau 15 giờ gây án ẢNH: CÔNG AN LÂM ĐỒNG CUNG CẤP Tối 18.4, Nguyễn Duy Hải (34 tuổi), ngụ xã Gia Lâm, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) được di lý từ TP.HCM về trại giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Hải là nghi phạm nổ súng bắn người ở xã Gia Lâm (Lâm Hà) rồi bỏ trốn, nhưng chỉ sau 15 giờ đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.HCM bắt 'nóng' tại TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng bắn người xảy ra khoảng 20 giờ ngày 17.4, tại ngã ba Ông Thống, khu Quang Trung 2, xã Gia Lâm (Lâm Hà), khi anh Nguyễn Văn Cảnh (32 tuổi) và bố là ông Nguyễn Văn Ba đang bốc hàng lên xe khách thì Hải đến hỏi chuyện.

Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cãi nhau. Hải tát vào mặt anh Cảnh. Ông Ba cầm thùng sơn nhựa đuổi theo, thì bất ngờ Hải rút khẩu súng ngắn trong túi xách đeo bên người và bắn 4 phát về phía anh Cảnh; trong đó, có 1 phát trúng bụng làm anh Cảnh bị thương nặng , được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Sau khi gây án, Hải nhanh chân lên xe máy của 1 người chờ sẵn chạy về hướng TT.Nam Ban (H.Lâm Hà).

Khẩu súng tang vật Hải dùng bắn anh Cảnh ẢNH: CÔNG AN LÂM ĐỒNG CUNG CẤP Ngay khi vụ việc xảy ra, đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an H.Lâm Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, khẩn trương truy bắt kẻ nổ súng bắn người. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được 2 vỏ đạn và 1 đầu đạn.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát xác định kẻ nổ súng bắn người là Nguyễn Duy Hải và người chở Hải tẩu thoát khỏi hiện trường là Trần Anh Sáu (31 tuổi, ngụ xã Gia Lâm, H.Lâm Hà).

Khoảng 21 giờ ngày 17.4, lực lượng công an bắt giữ Sáu tại xã Gia Lâm. Xác định Hải sau khi gây án bỏ trốn đi TP.HCM, các trinh sát Công an Lâm Đồng đã tốc hành đi TP.HCM và đề nghị Công an TP.HCM hỗ trợ truy bắt Hải. Lúc 11 giờ 30 phút trưa 18.4, Hải đã bị bắt cùng khẩu súng tang vật khi đang lẩn trốn tại Q.Bình Tân (TP.HCM).

Như vậy, chỉ sau 15 giờ manh động nổ súng bắn người, nghi phạm đã bị bắt 'nóng' khi đang lẩn trốn cùng tang vật là khẩu súng ngắn; vụ việc đang được Công an Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ.