Lâm Đồng: Tiêu hủy heo giống chở từ Đồng Nai nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Ngày 8.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tấn Hải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận và 3 đồng phạm.