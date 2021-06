Lâm Đồng: Truy bắt nghi phạm trộm 950 triệu đồng để trong ô tô

Chiều 23.6, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp và đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Vũ (33 tuổi, ngụ tại P.2, TP.Bảo Lộc - chỗ ở hiện tại số 1086/9/2 Nguyễn Văn Cừ, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “trộm cắp tài sản”.

Tên trộm lấy túi tiền chứa 950 triệu đồng trong ô tô đóng kính không sát Theo Công an TP.Bảo Lộc, vào khoảng 13 giờ ngày 22.6, đơn vị tiếp nhận tin báo từ gia đình bà N.N.V.H (ngụ tại hẻm 25 đường Lê Ngọc Hân, P.1, TP.Bảo Lộc) về việc bị kẻ gian lấy trộm số tiền 950 triệu đồng để trong ô tô đậu trên vỉa hè đối diện cửa nhà.

Ngay sau đó, Công an TP.Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp cùng Công an P.1 khám nghiệm trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Bảo Lộc và Công an P.1 trích xuất camera an ninh trước cửa nhà bà H. và camera của người dân xung quanh.

Số tiền 950 triệu đồng Vũ lấy trộm trong ô tô Ảnh: Trùng Dương

Từ những hình ảnh có được, tên trộm được lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Bảo Lộc xác định là Nguyễn Xuân Vũ. Ngay sau đó, Đội CSHS và Công an P.1 đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp truy bắt Vũ.

Qua truy xét, các trinh sát Công an TP.Bảo Lộc đã xác định được Nguyễn Xuân Vũ đang có mặt tại TT.Đạ M’ri (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Lập tức, khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSHS Công an TP.Bảo Lộc và Công an P.1 đã có mặt tại TT.Đạ M’ri phối hợp cùng công an địa phương truy bắt Vũ.

Vũ điều khiển xe máy mang theo số tiền 950 triệu đồng vừa trộm được bỏ trốn được camera an ninh ghi lại Ảnh: CACC Cơ quan điều tra khám nghiệm, dựng lại hiện trường vụ trộm Ảnh: Trùng Dương

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được Nguyễn Xuân Vũ đang ở tại 1 nhà trọ trên địa bàn TT.Đạ M’ri (H.Đạ Huoai). Đến 22 giờ cùng ngày, các trinh sát đột kích phòng trọ bắt quả tang Vũ cùng tang vật là số tiền 950 triệu đồng.