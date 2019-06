Lâm Đồng xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

Ngày 25.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên.

Trước đó, ngày 19.6, xuất hiện tình trạng lợn nuôi tại một số hộ dân trên địa bàn xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng) bị chết rải rác mà không rõ nguyên nhân. Nhận được thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu lợn bị bệnh gửi Chi cục Thú y vùng V để xét nghiệm, và đã cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi Ảnh: G.B

Đến ngày 23.6, có 44 con lợn bị chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi của 9 hộ/ tổng đàn 2.814 con bị chết ở 4 thôn: An Bình, An Ninh, An Tĩnh, An Hiệp (thuộc xã Liên Hiệp, H.Đức Trọng). Tiếp đó, đến chiều ngày 24.6, có 82 con lợn/ tổng đàn 3.398 con của 13 hộ tại các thôn: An Bình, An Ninh, An Tĩnh, An Hiệp (xã Liên Hiệp) bị chết do dịch bệnh này.

Chốt kiểm dịch động vật của H.Đức Trọng lập trên quốc lộ 27 nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan Ảnh: G.B

Xịt thuốc khử trùng xe chở động vật và sản phẩm động vật vào ra xã Liên Hiệp Ảnh: G.B

Được biết, xã Liên Hiệp có tổng đàn heo lên đến 27.300 con. Đến nay, cơ quan chức năng đã tiêu hủy tất cả số lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn xã Liên Hiệp, đồng thời triển khai thực hiện việc tiêu độc, khử trùng và theo dõi chặt chẽ diễn biến số lợn còn lại.