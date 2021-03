Làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để được cưới cô giáo

Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra làm rõ vụ làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để được cưới vợ mới.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn An (36 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc) đã có vợ và 3 con nhỏ nhưng vợ chồng An đã ly hôn.

Sau đó, An có quen một cô giáo dạy học tại xã Hòa Hội (cùng H.Xuyên Mộc). Trong thời gian quen nhau, An nói dối là mình chưa có gia đình, chưa từng đăng ký kết hôn với ai.

Để được kết hôn với bạn gái, An lên mạng tìm người làm giả một giấy chứng xác nhận tình trạng hôn nhân, do Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc ký.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của An lên mạng thuê người làm Ảnh: Nguyễn Long

Cuối tháng 2.2021, An dẫn bạn gái đến UBND xã Hòa Hội, là địa phương bạn gái đang sinh sống để làm giấy đăng ký kết hôn và đưa ra giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do UBND H.Xuyên Mộc xác nhận thì cán bộ tư pháp xã nghi ngờ là giấy chứng nhận giả.

Lúc này, An một mực khẳng định giấy chứng nhận trên này là thật và tranh cãi với cán bộ tư pháp xã Hòa Hội, đến khi lực lượng Công an xã Hòa Hội cùng Công an H.Xuyên Mộc yêu cầu An làm việc thì An mới khai nhận nhận mình đã lên mạng xã hội nhờ người làm giả một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.