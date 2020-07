Làm rõ vụ cô gái trẻ bị đánh đập dã man giữa đường phố Hải Phòng

Nhiều cán bộ điện lực Vân Đồn (Quảng Ninh) bị kỷ luật do tính sai hóa đơn tiền điện lên đến gần 90 triệu đồng/tháng của một hộ dân trên địa bàn.

Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, Trần Trường Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), và 6 bị can nguyên là cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh.