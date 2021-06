Làm việc với Đồng Nai, Thủ tướng đồng ý cho thí điểm cách ly F0 không triệu chứng và F1 tại nhà

Thủ tướng cho rằng, Đồng Nai có vai trò, vị trí chiến lược rất quan trọng đối với khu vực và cả nước, cả về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng , đối ngoại... “Mục tiêu kép rất khó nhưng Đồng Nai đã làm tốt. Thời gian tới địa phương cần giữ ổn định chính trị, an toàn, an dân để nhân dân yên tâm tham gia chống dịch, phát triển kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.