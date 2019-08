Lăng kính Bạn đọc: Ám ảnh xe giường nằm như 'quan tài bay'

Vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra sáng 21.8 tại Khánh Hòa làm 1 người chết, 40 người phải nhập viện, một lần nữa khiến bạn đọc bàng hoàng vì tai nạn liên quan đến xe giường nằm. Có bạn đọc còn ví loại xe này như những “quan tài bay” khi lưu thông trên đường...

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc (BĐ) cùng tố, điểm danh những thương hiệu xe giường nằm mất an toàn mà họ từng “trải nghiệm.

Ngồi trên xe chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện

"Nước ngoài họ dạy kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng kỹ năng tham gia giao thông... Còn VN dạy là kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm, đầm lầy, sa mạc, sông suối... Người Việt quên mất rằng tỷ lệ tử vong do TNGT còn hơn cả trăm, ngàn lần bị rắn cắn, đuối nước, lạc đường hay thiên tai". Tuấn Huỳnh (Đà Nẵng) "Từ đầu năm đến nay mình đi công tác Đà Nẵng hai lần, nằm trên xe 4 lượt đi về từ Đà Nẵng đến Đà Lạt mà mình nhiều lần phải cầu trời khấn Phật cho con đi tới nơi về tới chốn. Thật sự sau khi đến nơi mình rất muốn gọi điện về công ty để phản ánh việc tài xế chạy nhanh và ẩu quá, vả lại còn không được lịch sự cho lắm", BĐ Nguyễn Phước Bảo Cường (Lâm Đồng) bức xúc cho biết.

Bức xúc của BĐ này cũng là “tâm tư” của nhiều BĐ khác khi phải đi xe khách, nhất là xe khách giường nằm chạy ban đêm. BĐ Robin (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi nói thật, ai lên xe P. và T. đi Đà Lạt là chỉ có run, vì xe của 2 nhà xe này chạy cực nhanh, ẩu, đi đèo mà cũng lấn làn”. Nhiều BĐ khác đã điểm danh những nhà xe chạy kinh hoàng khiến không ít hành khách trên xe chỉ biết nhắm mắt “đọc kinh, cầu nguyện” cho đừng có tai nạn! BĐ Pha SiL (TP.HCM) còn nêu thẳng tên nhà xe P. được mệnh danh là “quan tài bay”, mỗi khi chạy ô tô thấy xe hãng này là bạn phải tấp vào để họ qua.

Nhiều BĐ cũng đặt vấn đề về dây an toàn trên các xe. BĐ Tuấn (Gia Lai) thì cho biết xe giường nằm tuyến Gia Lai - TP.HCM có dây an toàn mà không thể sử dụng được, mỗi khi đi xe mà phát run. BĐ Công Dân (TP.HCM) kể: “Nói về dây đai an toàn trên giường nằm, rất hiếm khi gặp một dây còn sử dụng bình thường” và cho biết anh rất quan tâm và tự giác thắt dây nhưng nhiều lúc gặp dây hư hỏng có báo thì nhà xe cũng chẳng mấy khi quan tâm!

Kêu gọi lương tâm tài xế

"Không biết ai có sợ không chứ tôi sợ nhất là đi "xe giường nằm chạy vào ban đêm" vì đã từng chứng kiến TNGT. Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn xảy ra trên đường bất cứ lúc nào mà chúng ta có thể nhận thấy được (đường vắng, tài xế buồn ngủ, chạy tốc độ cao, tầm nhìn hạn chế, chủ quan...). Theo tôi, nếu không có công việc gấp nên sắp xếp đi xe vào ban ngày an toàn hơn nhiều!". BaoThanhThien (TP.HCM) Chẳng ai muốn tai nạn giao thông (TNGT) cả, nhưng tại sao TNGT vẫn xảy ra, và nhiều tai nạn lỗi lớn thuộc về các tài xế? BĐ NMH (TP.HCM) kêu gọi: "Hãy làm một người tài xế có đạo đức, lương tâm, trách nhiệm với mọi người và với gia đình. Hãy cẩn thận, kiên nhẫn, chạy đúng tốc độ theo quy định, cấm phóng nhanh vượt ẩu khi ngồi vào vô lăng. Lúc nào trong đầu cũng phải xem tai nạn là tội ác và tội ác!". Đồng tình quan điểm này, BĐ Nguyen Van Giau (Đồng Nai) nhấn mạnh: "Phải xem gây tai nạn là tội ác, thậm chí là tội ác nghiêm trọng. Phải lên án, xử thật nặng người gây tai nạn, cần thiết thì chung thân hoặc tử hình. Phải xử lý cả chủ xe, chủ công ty có tài xế gây tai nạn. Có như vậy thì mới mong ý thức của người tham gia giao thông khá được, tai nạn mới giảm được".

Để giảm bớt TNGT, BĐ hoa11h (Hà Nội) đề nghị Bộ GTVT nên cấm các xe chở khách 15 - 45 chỗ chạy ban đêm từ 23 giờ - 4 giờ; cần xây nhiều trạm nghỉ chân qua đêm miễn phí cho các bác tài và hành khách; bắt buộc gắn camera hành trình để theo dõi các xe... Nhiều BĐ khác cũng cho rằng nên cấm xe khách chạy ban đêm để an toàn hơn.