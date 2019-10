Lăng kính Bạn đọc: Chuyện nhỏ, đừng để dân mất lòng tin!

Như Thanh Niên đã thông tin ( https://thanhnien.vn/thoi-su/nu-dai-uy-cong-an-lam-loan-san-bay-tan-son-nhat-van-chua-bi-ky-luat-1142859.html ), liên quan đến vụ việc đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi, quê H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa; trú tại TP.Hà Nội; là cán bộ thuộc Đội cảnh sát giao thông trật tự - phản ứng nhanh Công an Q.Đống Đa, Hà Nội) “làm loạn” tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), một lãnh đạo Công an Q.Đống Đa cho biết đơn vị này vẫn đang chờ phía Công an TP.Hà Nội ký quyết định kỷ luật.

Theo vị lãnh đạo này, đơn vị đã gửi đề xuất kỷ luật, giáng cấp bậc đối với đại úy Hiền từ ngày 23.8, đồng thời đình chỉ công tác một tháng để kiểm điểm, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn đang chờ Giám đốc Công an TP.Hà Nội phê chuẩn quyết định. “Hết thời hạn đình chỉ, đại úy Hiền đã đến cơ quan làm việc bình thường, vẫn thường trực tại cơ quan và giữ nguyên chức vụ cũ. Đề xuất kỷ luật được gửi lên thành phố nhưng vẫn đang đợi phê chuẩn”, vị lãnh đạo thông tin.

Giải quyết vụ việc không nên kéo dài gây mất lòng tin trong nhân dân... Nguyễn Thị Tâm (Cần Thơ)

"Mọi việc rất rõ ràng mà sao kỷ luật khó vậy? Vụ này mà khiển trách, giáng cấp thì nhẹ nhàng quá. Hình ảnh đã làm xấu lực lượng vũ trang nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng...", BĐ Vũ Văn Tuy (Hà Nội) nêu ý kiến. Đồng quan điểm, BĐ Nhuận (Nghệ An) viết: "Với những hành vi xấu xí mà chị này đã làm thì nên cho ra khỏi ngành, vì không đủ phẩm chất đứng trong hàng ngũ công an nhân dân". Còn theo BĐ Minh Tiên (Hà Nội): "Để giữ uy tín cho ngành công an, cần cho nghỉ việc luôn là hợp lý, không cần kỷ luật gì nữa. Chỉ cần không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn tư cách phẩm chất người công an nhân dân là đủ cơ sở cho nghỉ việc. Nhưng tại sao đến nay vẫn chưa thực hiện?".