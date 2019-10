Lăng kính Bạn đọc: Dựa vào 'tai mắt' nhân dân

Cụ thể, trao đổi với PV Thanh Niên đêm 30.9, ngay sau khi bắt được Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi, cùng quê tại H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), là 2 nghi phạm sát hại tài xế Grab Nguyễn Cao Sang (28 tuổi, quê xã Vĩnh Yên, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) ở khu vực phố Tân Phong (P.Thụy Phương, Q.Bắc Từ Liêm) vào đêm 26.9, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội), chia sẻ: “Trong quá trình điều tra , lực lượng công an nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Đồng thời nhận được sự giúp đỡ của công an cũng như những người dân địa phương, nên các nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ”.

Chiến công mới của các anh công an thật tuyệt vời. Nhanh, chính xác, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Trịnh Cường (Đồng Nai)

Bạn đọc (BĐ) Nguyễn Phương Vân (TP.HCM) viết: “Phải thừa nhận, trong những vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra gần đây ở một số địa phương, vai trò của người dân rất lớn. Điển hình là vụ nhóm bị can giết 2 người rồi đổ bê tông phi tang thi thể ở Bình Dương. Trong vụ này, lời khai của người dân về hành tung của một nhóm có hành vi bất thường đến địa phương thuê nhà cũng như việc người dân báo cho cơ quan chức năng khi thấy người có nhân dạng tương tự các bị can xuất hiện ở một khu dân cư đã giúp cơ quan chức năng xác định được hung thủ. Qua vụ việc hai nghi phạm Giáp, Trường sát hại tài xế Grab này càng cho thấy vai trò to lớn của người dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc”.