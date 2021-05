Lăng kính bạn đọc: Đừng vì chút lợi cá nhân mà gây họa cho xã hội

Bạn đọc rất bức xúc trước cảnh tắm biển đông người bất chấp quy định phòng dịch Covid-19 ở Thuận An (Thừa Thiên-Huế), đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xử phạt nghiêm minh cả người vi phạm lẫn cán bộ, địa phương lơ là phòng chống dịch.

Biển Thuận An đông người bất chấp quy định phòng dịch Covid-19

Ngay sau khi Thanh Niên phản ánh vụ việc, lãnh đạo H.Phú Vang cho biết “chỉ đạo chấn chỉnh ngay lập tức”.

Hình ảnh tụ tập đông người tắm biển ở Thuận An gợi cho nhiều bạn đọc (BĐ) nhớ lại cảnh các bãi tắm đông nghẹt người ở một số địa phương dịp lễ 30.4, 1.5 vừa qua. BĐ Đặng Xuân Vũ bày tỏ: “Đừng vì đam mê, hay chút lợi ích, thuận tiện... của bản thân và gia đình mình mà lơ là việc phòng, chống dịch. Trên khắp cả nước, đã có hàng chục ngàn người là cán bộ y tế , bộ đội, công an... đang ngày đêm canh chừng việc nhập cảnh trái phép trên biển, đường bộ; truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19... Do vậy, mỗi người dân cần sống có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng và xã hội”.