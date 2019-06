Lăng kính Bạn đọc: Không để thói côn đồ lộng hành

Vụ việc được nhiều bạn đọc (BĐ) liên tưởng đến hàng chục người, trong đó một số người mặc áo “ Tập đoàn địa ốc Alibaba ”, hôm 16.6 kéo đến cổng Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) liên tục đòi công an thả những người của công ty này bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Có người còn liên tưởng đến vụ nhóm “xăm trổ” vây nhốt ô tô chở cảnh sát ở Đồng Nai hôm 12.6, khiến lực lượng chức năng gồm hàng chục cảnh sát, công an được huy động đến hiện trường để xử lý… và kiến nghị: “Phải xử nghiêm côn đồ”.