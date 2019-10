Lăng kính Bạn đọc: Làm 'Lục Vân Tiên' giữa đời không dễ !

Như Thanh Niên thông tin, sáng 8.10, khi anh Nguyễn Đức Tính (27 tuổi, quê Đồng Nai) nỗ lực ngăn nhóm người dàn cảnh để cướp tài sản của ông V.C.U tại khu vực P.Trung Mỹ Tây (Q.12, TP.HCM) thì bị nhóm này hung hãn chống trả. Trong đó, một nghi can trong nhóm dàn cảnh đã đâm anh Tính trọng thương, rồi tẩu thoát. Vết đâm khiến anh Tính bị tràn dịch phổi, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) một thời gian trong khi gia đình anh gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Hành động “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” của anh Tính được nhiều bạn đọc (BĐ) mến mộ.

“Cảm phục anh Tính. Xã hội bao giờ cũng cần có người như anh. Cầu mong anh chóng bình phục và công an phải truy tìm bọn cướp để trừng trị thích đáng”, BĐ Nguyễn Văn Luận (Quảng Nam) bày tỏ. BĐ Trương Công Trí (TP.HCM) cũng đồng tình: “Một hành động dũng cảm hiếm gặp trong thời buổi này. Rất xứng đáng danh hiệu công dân danh dự, tiêu biểu của VN”. Còn BĐ Hoàng Lâm (TP.HCM) viết: “Xã hội cần có nhiều người dũng cảm như anh Nguyễn Đức Tính và anh ấy cần được biểu dương gương dũng cảm hy sinh vì mọi người”.

Trước thông tin anh Tính phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 thêm một thời gian trong khi gia đình khó khăn về kinh tế, BĐ Bùi Tá Vinh (Quảng Ngãi) kiến nghị Bộ Công an và Công an TP.HCM tặng bằng khen cho anh Tính và đề nghị UBND TP.HCM làm việc với bệnh viện điều trị miễn phí và hỗ trợ cho thanh niên dũng cảm này vì đây là hành động rất đáng khâm phục. BĐ Đặng Xuân Diễn (Nghệ An) đồng tình: “Những trường hợp như thế này, giám đốc bệnh viện và bảo hiểm y tế hãy phá rào cản “quy định, quy trình ” để cứu chữa cho người dũng cảm nói chung và lãnh đạo TP nên chỉ đạo thăm hỏi, khen thưởng, khẩn trương truy bắt tội phạm để tạo phong trào toàn dân tham gia truy bắt tội phạm...”.