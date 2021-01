Lăng kính bạn đọc: Người nước ngoài nhập cảnh trái phép: 'Quá nguy hiểm!'

Như Thanh Niên đã thông tin, tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn TP.HCM do Sở Du lịch phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức chiều 7.1, thượng tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an TP.HCM, cho biết thời gian gần đây, Công an TP phát hiện nhiều người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn , nhập cảnh trái phép từ biên giới phía bắc đến TP. Đáng chú ý, có rất nhiều trường hợp sử dụng thị thực du lịch sai mục đích... Tình hình người nước ngoài tạm trú và lợi dụng du lịch vi phạm pháp luật trên địa bàn TP có dấu hiệu gia tăng. Các hoạt động vi phạm phổ biến là: tổ chức cá cược ăn tiền trái phép, tổ chức sàn chứng khoán online, tổ chức cá cược thể thao , trò chơi qua mạng, gọi điện giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy...