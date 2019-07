Lăng kính Bạn đọc: Ông chủ Alibaba 'dựa vào cây đèn thần nào' ?

Sau phát ngôn “miệt thị lực lượng công an, chủ tịch xã”, ông Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) được cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời làm việc. Nhưng việc ông này không xuất hiện khiến bạn đọc “không thể chấp nhận thái độ thách thức pháp luật”.

Nhân viên Alibaba liên tục quay phim đoàn cưỡng chế “dự án” ở Châu Pha

“Chẳng lẽ pháp luật bó tay ?”

Người này đã coi thường chính quyền cơ sở, không chấp hành lời mời của cơ quan chức năng. Đây là người vô tổ chức, cần xử lý nghiêm! Đỗ Hữu Diên (Hà Nội) Theo thư mời của Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), ông Luyện được đề nghị có mặt ở trụ sở cơ quan này vào ngày 26.7 để làm việc về những Theo thư mời của Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), ông Luyện được đề nghị có mặt ở trụ sở cơ quan này vào ngày 26.7 để làm việc về những phát ngôn miệt thị lực lượng Công an xã , Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên trên mạng xã hội khi lực lượng chức năng cưỡng chế “dự án ma” Alibaba do em của ông Luyện là Nguyễn Thái Lực làm chủ đất.

Tuy nhiên, ông Luyện không có mặt theo thư mời. Trong khi đó trên trang mạng xã hội của Công ty Alibaba , lúc 9 giờ 30 ngày 26.7, ông Luyện livestream (phát hình trực tiếp) nói chuyện với các nhân viên của mình.

Trước tình huống này, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh BR-VT cho PV Thanh Niên biết, ông Luyện không đến làm việc theo giấy mời thì đơn vị sẽ “tiếp tục làm văn bản mời đến làm việc lần nữa”. Nếu ông Luyện không đến làm việc thì thanh tra sở vẫn có thể ra quyết định xử phạt.

Ông Luyện chửi công an và chủ tịch xã. Nói rõ là chửi bộ máy chính quyền, chứ không phải chửi cá nhân ông A., ông B. Thanh tra Sở TT-TT thì xử lý được tới đâu? Tôi thấy chính quyền tỉnh BR-VT cần phải xem lại. T.Hoàng (Bà Rịa-Vũng Tàu) Trước thái độ nói trên của ông Luyện, rất nhiều bạn đọc (BĐ) bức xúc. BĐ Trần Thông (Đà Nẵng) đề nghị các báo đài theo sát để làm rõ trắng đen "có ai chống lưng mà thái độ ngông cuồng đến vậy?". "Tôi cho rằng những phát ngôn của ông Luyện như: "Tôi hỏi anh chị học cái gì để làm công an xã, học cái gì? Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý, mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã" mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính thì tôi e ngại sẽ tạo tiền lệ xấu cho những người cố tình xúc phạm cơ quan nhà nước, lăng mạ cơ quan chức năng. Nên biết rằng hiện rất nhiều thế lực xấu bên ngoài lúc nào cũng chờ cơ hội chống phá chính quyền chúng ta nên hy vọng các cơ quan có thẩm quyền cần quyết liệt hơn, dũng cảm hơn", BĐ Phạm Duy (TP.HCM) nêu. BĐ tên Hà (Cao Bằng) đặt câu hỏi: "Chẳng lẽ pháp luật bó tay với kẻ ngông cuồng này?".

Dự án “ma” do Công ty Alibaba rao bán "tung hoành" ngay cạnh biển cảnh báo của chính quyền

Làm sao có sự răn đe ?

Cơ quan chức năng nên xử lý ông này sớm để làm gương cho kẻ khác Hải Vương (TP.HCM) Ngay sau khi xảy ra vụ việc ông Luyện có những phát ngôn được cho là miệt thị lực lượng công an, chủ tịch xã, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT, đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ thẩm định, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 4.7, ông Nguyễn Thái Luyện đã đến Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh BR-VT để làm việc theo giấy mời và thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội do chính mình nói ra. Tuy nhiên, sau một thời gian thụ lý, Công an tỉnh BR-VT đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Sở TT-TT xử lý.

“Để chờ xem chính quyền có làm được gì ông này hay không, hay chỉ phạt qua loa rồi đâu vào đấy”, BĐ Nhựt Tiến (TP.HCM) băn khoăn. “Sự bất lực của pháp luật trước đại gia”, BĐ P.H.T (TP.HCM) cùng nỗi bức xúc với BĐ Nhựt Tiến. Còn BĐ Duy Việt (TP.HCM) tỏ ra thất vọng vì động thái của cơ quan chức năng: “Buồn vì các vị nói không đủ căn cứ để xử lý hình sự ông Luyện về phát ngôn miệt thị cán bộ, công an xã. Công an tỉnh BR-VT đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Sở TT-TT xử lý; cùng lắm là xử phạt vài triệu đồng...”. “Buồn! Sao lại phạt hành chính nhẹ vậy! Làm sao có sự răn đe đây? Làm vậy ông ta (ông Nguyễn Thái Luyện - NV) sẽ coi thường pháp luật VN”, BĐ Việt Nga (BR-VT) viết.

BĐ Trần Quý Thủy (TP.HCM) đưa ra hình ảnh đầy ưu tư, trăn trở (và cũng là ý kiến của nhiều BĐ): “Không hiểu ông Luyện dựa vào “cây đèn thần” nào mà coi thường pháp luật như vậy? Đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân ông Luyện và Công ty Alibaba để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.