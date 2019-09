Lăng kính Bạn đọc: 'Tội ác là đây chứ đâu...'

"Luật của VN phạt còn quá nhẹ. Theo tôi, cái gì đưa vào trong cơ thể con người mà làm giả ảnh hưởng đến sức khỏe thì phạt tù ít nhất 5 năm. Mức phạt như hiện nay không đủ sức răn đe". Hùng (TP.HCM)

Ngày 11.9, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Lật tẩy đường dây sản xuất nước mắm bẩn đưa về TP.HCM vạch trần thủ đoạn làm ăn gian dối của cơ sở sản xuất nước mắm Phúc Khang (KP.Bình Đức 2, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương). Theo đó, cơ sở này sản xuất 5 loại nước mắm với các dung tích khác nhau (5 lít, 900 ml, 650 ml, 500 ml và 200 ml). Với các loại dung tích 5 lít, 900 ml và 500 ml, quy trình sản xuất, pha chế như sau: 20 can nước mắm nguyên liệu (khoảng 1 - 2% độ đạm) + 6 can nước (20 lít/can) + caramen để tạo màu, sau đó sang chiết vào các chai có dung tích như trên rồi dán nhãn mác thương hiệu nước mắm cá cơm Phúc Khang và bán ra thị trường. Với loại có dung tích 650 ml và 200 ml thì để nguyên nước mắm nguyên liệu, không pha chế gì thêm, chỉ đóng chai rồi dán nhãn nước mắm cá cơm hiệu Phúc Khang mang đi tiêu thụ. Do làm bằng nước lã, hóa chất... nên giá của mỗi loại nước mắm cũng “siêu rẻ”: loại 5 lít/chai giá 35.000 đồng; loại 900 ml/chai giá 5.500 đồng; loại 650 ml giá 12.000 đồng; loại 500 ml giá 4.000 đồng; loại 200 ml giá 4.500 đồng. Sau khi đóng chai, cơ sở này cho người chở đi giao tới các quán cơm bình dân.