Lạng Sơn có tân giám đốc công an tỉnh

Chiều 30.6, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Thái Hồng Công , Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Thái Hồng Công (54 tuổi, quê quán xã Trường Sơn, H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); trình độ thạc sĩ luật, bảo vệ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ngoài ra, tại buổi lễ, Bộ Công an cũng công bố quyết định cho nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với đại tá Nguyễn Trung Thực (59 tuổi), quê quán quận Tây Hồ, TP.Hà Nội nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Theo Bộ Công an, các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1.7.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Thái Hồng Công khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm lực, trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng vững mạnh, cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Công an tỉnh Lạng Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.