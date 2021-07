Lạng Sơn: Khởi tố 2 người đột nhập vào khu cách ly hành hung công an

Chiều 9.7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an H.Chi Lăng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thi Thể Thao (39 tuổi) và Lê Trọng Quý (32 tuổi), cùng trú thôn Phố Cũ (xã Vạn Linh, H.Chi Lăng), để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ