Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xúc với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được bỏ cách ly

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An thông báo gỡ bỏ việc cách ly đối với các cán bộ đã tiếp xúc, làm việc với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch – Đầu tư và các cơ quan nói trên, không phải cách ly tại nhà.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào các ngày 5 và 6.3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (ông Dũng đã đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội ngày 2.3) dẫn đầu đoàn công tác của Bộ này vào Nghệ An dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An của Ban Bí thư đối với ông Nguyễn Đức Trung (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư). Sau đó, ông Dũng cùng đoàn công tác của bộ này và một số lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến 3 địa phương ở Nghệ An để kiểm tra một số dự án đang thực hiện.