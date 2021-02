Lào Cai: Hai thanh niên lừa tình, giao cấu với các bé gái dưới 16 tuổi

Chiều 25.2, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TX.Sa Pa vừa vận động 2 nam thanh niên có hành vi giao cấu với trẻ em từ 13 - 16 tuổi ra đầu thú.

Trước đó, ngày 18.2, Công an TX.Sa Pa nhận đơn trình báo của em S.T.T (16 tuổi, trú TX.Sa Pa) về việc bị Chang A Phình (24 tuổi, trú tại thôn Can Ngài, xã Tả Phìn, TX.Sa Pa) xâm hại tình dục. Tổ chức điều tra, Công an TX.Sa Pa xác định Phình có hành vi phạm tội và vận động nam thanh niên này ra đầu thú.