Lập fanpage kêu gọi từ thiện để lừa đảo: Vô cảm và thất đức

Như Thanh Niên thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá vụ lập fanpage “ Chia Sẻ Vì Người Nghèo ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đào Bá Lộc (27 tuổi, ngụ H.Đơn Dương), Đặng Viết Phương (30 tuổi, quê Bình Thuận), Huỳnh Ngọc Phúc (25 tuổi, ngụ H.Đơn Dương) gây ra. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4.2020, do cần tiền tiêu xài và chơi game nên Đào Bá Lộc nảy sinh ý định dùng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức kêu gọi mọi người chuyển tiền từ thiện vào các tài khoản ngân hàng để ủng hộ những trường hợp khó khăn như nghèo khổ, bệnh nặng…

Loại “ký sinh trùng” này dễ lây lan, làm băng hoại đạo đức xã hội, nên cần nghiêm trị. Thanh Dong

Bước đầu công an xác định có hơn 1.000 người hảo tâm đã chuyển vào tài khoản của Phương và Phúc với số tiền từ 50.000 đồng đến 5 triệu đồng/người. Tổng cộng, nhóm này đã lừa, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt Huỳnh Ngọc Phúc và Đào Bá Lộc. Tại cơ quan công an, Phúc và Lộc thừa nhận hành vi lừa đảo. Đêm 31.12.2020, lực lượng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã bắt khẩn cấp Đặng Viết Phương tại Bình Dương và di lý về phục vụ điều tra.