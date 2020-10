Lập TP.Thủ Đức: Hơn 97% cử tri Q.9 được lấy ý kiến nói 'đồng ý'

Tối 3.10, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Q.9, TP.HCM cho biết đã có kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về việc sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập TP.Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở TP.HCM giai đoạn 2019 – 2021.

Theo đó, tổng số cử tri trên địa bàn quận tham gia đóng góp ý kiến là 142.090 người, trong đó có hơn 97% phiếu đồng ý, còn lại là không đồng ý, phiếu không hợp lệ và cử tri có ý kiến khác. Về tên gọi đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập là TP.Thủ Đức, hơn 96% cử tri đồng ý.

Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Q.9 cho biết trong đề án sắp xếp đơn vị hành chính mà TP.HCM xây dựng đã đánh giá bên cạnh mặt tích cực khi sáp nhập thì sẽ phát sinh một số bất tiện cho người dân như giấy tờ bị thay đổi. Do đó, chính quyền sẽ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ để tránh gây phiền hà người dân. “Đây là trách nhiệm của chính quyền, sẽ có đội ngũ cán bộ đến hỗ trợ người dân điều chỉnh các loại giấy tờ liên quan một cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất”, ông Bảy thông tin và mong người dân chia sẻ, hợp tác khi điều chỉnh. Khi lập đơn vị hành chính mới, khoảng cách địa lý từ chỗ cư dân đến trụ sở cơ quan hành chính xa hơn thì sẽ tăng cường giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công cấp độ 3 và cấp độ 4 để người dân không phải đến trực tiếp.

Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Q.9, cho biết sẽ hỗ trợ người dân điều chỉnh các giấy tờ liên quan sau khi lập đơn vị hành chính mới. Ảnh: Sỹ Đông

Còn tại Q.2, đại diện UBND Q.2 cho biết đang gấp rút tổng hợp phiếu từ 11 phường. Hiện đã có 6 phường gồm An Lợi Đông, An Khánh, Thủ Thiêm, Bình An, Bình Trưng Đông và An Phú đã hoàn thành việc nhận 100% phiếu phát ra.

Trong đó, P.An Khánh có tỷ lệ người dân đồng tình thành lập thành phố Thủ Đức và tên gọi đơn vị hành chính mới thấp nhất với 52%. Số người dân đồng ý với việc sáp nhập phường cũng chiếm dưới 60%. Các phường: An Lợi Đông, Thủ Thiêm, Bình An, An Phú có tỷ lệ người dân đồng tình Đề án thành lập thành phố Thủ Đức và tên gọi hiện tại từ 74% đến 91%.

Ngoài việc lấy ý kiến về việc thành lập TP.Thủ Đức, người dân các phường: An Khánh, Thủ Thiêm, Bình Khánh và Bình An còn được lấy ý kiến về việc sáp nhập thành lập phường mới.