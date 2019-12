Lật thuyền chở 7 người ở Nghệ An, 2 cha con tử vong

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào chiều nay, 18.12, tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Thông tin từ UBND phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) cho biết, khoảng 16 giờ chiều nay, một nhóm gồm 4 người lớn và 3 trẻ em (từ 5 - 8 tuổi) là anh em họ hàng, trong đó có một số người từ Hà Nội về quê chơi, rủ nhau lên chiếc thuyền có gắn máy để vãn cảnh trên sông Mai Giang (thuộc phường Quỳnh Thiện).

Khi thuyền đang ở giữa sông thì bất ngờ bị lật khiến cả 7 người rơi xuống sông.

Ngay sau khi thuyền bị chìm, 2 người lớn trong nhóm đã dìu được 2 trẻ nhỏ, cùng 1 phụ nữ tự bơi được vào bờ an toàn. Riêng anh Nguyễn Văn Hoàng (44 tuổi, ngụ thị xã Hoàng Mai) cùng con gái 5 tuổi bơi vào đến gần bờ thì bị chìm rồi mất tích

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 9, Công an Nghệ An đóng ở thị xã Hoàng Mai đã điều động lực lượng phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm cứu nạn. Do nước sông sâu và chảy mạnh nên công việc tìm kiếm gặp khó khăn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Hoàng và con gái.