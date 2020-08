Lấy hiệu quả thực tế làm thước đo công trình khoa học

Dự báo thời tiết hôm nay 25.8.2020, Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.