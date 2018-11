Lấy ý kiến người dân về phương án đền bù ở Thủ Thiêm

Lập danh sách 600 đối tượng cho vay nặng lãi Tại cuộc họp báo, trả lời các câu hỏi về trách nhiệm của Công an TP khi vừa qua xảy ra tình trạng đòi nợ thuê, một số vụ liều lĩnh truy sát, cướp tài sản gây chết người khiến người dân TP lo lắng..., thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP, nói Công an TP nắm rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Công an TP đã lên danh sách 600 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, đang thu thập tài liệu để xử lý; đồng thời tăng cường kiểm tra công ty đòi nợ, dịch vụ cầm đồ núp bóng cho vay.