Lê Đức Lâm Sơn bị truy nã vì chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng

Ngày 20.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Đức Lâm Sơn (31 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM, là nhân viên Công ty TNHH ô tô Trường Phát) vì hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, CQĐT xác định bị can Sơn đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỉ đồng của công ty này.