Lễ giỗ lần thứ 91 cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự lễ giỗ có lãnh đạo một số Bộ, ngành T.Ư, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ và hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và lãnh đạo Bộ, ngành TƯ cùng đại diện dòng họ Nguyễn Sinh và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Ảnh: Trần Ngọc

Các đại biểu dự lễ giỗ đã thành kính thắp hương viếng mộ cùng đền thờ cụ Phó bảng tại Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc . Đồng thời, cùng nhau tưởng nhớ về công lao dưỡng dục và truyền dạy chủ nghĩa yêu nước của cụ Nguyễn Sinh Sắc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và công đức của Cụ đối với người dân Cao Lãnh.

Trong khuôn khổ của lễ giỗ, Sở VH-TT-DL Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao giải trí tại khu di tích Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, như: triển lãm ảnh cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó bảng; sắc sen Đồng Tháp ; liên hoan đờn ca tài tử; thi trạng nguyên, đọc sách, thể dục dưỡng sinh... Lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11.12.

Đông đảo học sinh địa phương dâng hương tại đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP.Cao Lãnh Ảnh: Trần Ngọc

Cụ Nguyễn Sinh Sắc, sinh năm 1862, người làng Sen, xã Kim Liên, H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cụ đã đỗ Phó bảng vào năm 1901. Sau khi không còn làm quan, cụ Phó bảng đã đi truyền bá chủ nghĩa yêu nước và hốt thuốc nhiều nơi ở Nam bộ, trong đó có vùng đất Hòa An (Cao Lãnh). Cụ mất vào ngày 27.10 năm Kỷ Tỵ (nhằm ngày 27.11.1929) tại làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp, hưởng thọ 67 tuổi.

Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chôn cất Cụ, giữ gìn và hương khói mộ Cụ trang nghiệm. Hiện nay, khu dịch tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc có diện tích rộng gần 10 ha, tọa lạc tại P.4, TP.Cao Lãnh trở thành nơi sinh hoạt truyền thống, văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Hằng năm, lễ giỗ của cụ Nguyễn Sinh Sắc được tỉnh Đồng Tháp được tổ chức rất trang nghiêm, long trọng.