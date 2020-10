Lịch cúp điện hôm nay 7.10.2020 tại TP.HCM

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện. Liên quan lịch cúp điện hôm nay 7.10.2020 theo thông báo của Công ty Điện lực Thủ Thêm, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Điện lực Gò Vấp, Công ty Điện lực Tân Bình, Công ty Điện lực Hóc Môn khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng gọi số điện thoại: 1900545454. Liên quan lịch cúp điện hôm nay 7.10.2020 theo thông báo của Công ty Điện lực Thủ Thêm, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Điện lực Gò Vấp, Công ty Điện lực Tân Bình, Công ty Điện lực Hóc Môn khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng gọi số điện thoại: 1900545454.