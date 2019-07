'Liên minh bất hảo' gây ra hơn 20 vụ cướp giật

tin liên quan 2 nghi phạm trong đường dây chuyên cướp giật tại TP.HCM bị bắt giữ Chiều 12.7, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Mạnh (18 tuổi) và Trần Lê Minh Lực (22 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm) để điều tra làm rõ tội danh “ cướp giật tài sản ”. Mạnh và Lực là anh em họ.

Trước đó, vào ngày 27.6, Công an xã Lộc Đức (H.Bảo Lâm) nhận được tin báo của chị Đinh Thị Kim Duyên, khi chị chạy xe máy trên đường, thì bị một nam thanh niên chạy xe máy đuổi theo áp sát, giật chiếc điện thoại di động trong túi áo rồi tẩu thoát.

Vụ cướp được Công an xã Lộc Đức báo cáo lên Công an H.Bảo Lâm. Sau đó, Công an H.Bảo Lâm đã xác định được kẻ gây ra vụ cướp là Huỳnh Tấn Mạnh.

Được gia đình vận động, ngày 28.6, Mạnh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận chính mình đã gây ra vụ cướp nói trên.

Qua đấu tranh mở rộng, Huỳnh Tấn Mạnh khai nhận, ngoài vụ cướp nói trên, Mạnh đã cùng với người anh em họ của mình là Trần Lê Minh Lực thực hiện thêm nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn H.Bảo Lâm, TP.Bảo Lộc và H.Di Linh (Lâm Đồng).

Ban đầu, "liên minh bất hảo" này khai nhận đã thực hiện trót lọt 21 vụ cướp giật. Trong đó, tại H.Bảo Lâm 5 vụ, TP.Bảo Lộc 15 vụ và H.Di Linh 1 vụ. Hầu hết, các vụ cướp đều nhắm vào phụ nữ đi xe máy trên đường vắng trong đêm tối để cướp điện thoại di động và túi xách.

Hiện, Công an H.Bảo Lâm đã thu giữ được 5 điện thoại là tang vật các vụ cướp giật và tiếp tục điều tra, mở rộng.