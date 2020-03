Liên quân công an, biên phòng chặt đứt đường dây vận chuyển nửa tấn ma túy đá

Chiều 26.3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đã thông tin bước đầu về đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng cực lớn.

Trước đó, ngày 13.3, tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô BS 12A 022.97 chở 246 gói nilon (trọng lượng khoảng 246 kg) nghi là ma túy tổng hợp dạng Ketamin.

Từ lời khai của tài xế Lộc Văn Cát (ở huyện Cao Lộc), lực lượng Bộ đội biên phòng Lạng Sơn đã bắt giữ 2 người khác là Vy Văn Hẻn (ở huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (quốc tịch Trung Quốc ).

Ngày 1 8.3 , Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an tỉnh Lạng Sơn báo cáo và đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp điều tra. Từ nhận định đây là đường dây vận chuyển ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thành lập chuyên án đồng thời huy động thêm lực lượng trinh sát tinh nhuệ Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cùng phối hợp điều tra.

Ngày 19.3, lực lượng Công an đã bắt giữ Phạm Văn An (ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), là người trực tiếp mang ma túy từ Hà Nội lên Lạng Sơn cho Hẻn. Tại cơ quan điều tra, An khai nhận là người trực tiếp lái xe taxi vận chuyển 26 túi xách du lịch , bên trong đựng khoảng 520 kg ma túy tổng hợp, từ một kho hàng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội đưa lên Lạng Sơn để giao 13 túi xách du lịch (chứa 246 kg ma tuý) cho Hẻn; số còn lại, An vận chuyển trở lại Hà Nội và gửi tại bãi rửa xe của anh trai là Phạm Văn Đạo (ở số 9 Lô D27, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Từ lời khai của An, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ Phạm Văn Đạo và khám xét khẩn cấp bãi rửa xe, phát hiện và thu giữ 6 túi xách du lịch, bên trong mỗi túi có 20 gói nilon. Tổng cộng 120 túi với khoảng 120 kg ma túy, giám định sơ bộ là ma túy tổng hợp.

Từ thông tin khai thác được từ chủ bãi xe, Ban Chuyên án làm rõ trước đó có 2 nhóm đối tượng đến bãi rửa xe của Phạm Văn Đạo mang ma túy đi cất giấu và tiêu thụ

Sau 3 ngày đêm điều tra truy xét, Ban Chuyên án xác định nhóm đối tượng đến bãi rửa xe lấy ma túy đem đi tiêu thụ là Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Văn Linh (cùng trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đến lấy 3 túi đem cất giấu tại nhà người thân.

Ngoài ra, Trần Mạnh Dũng (ở quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đến lấy 4 túi, đem cất giấu 3 túi tại một nhà nghỉ trên đường Thái Hà, còn 1 túi mang về cất giấu tại nhà riêng.

Đến ngày 20.3, Ban Chuyên án đã bắt đối tượng Trần Mạnh Dũng tại chỗ ở và thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp. Khám xét tại một nhà nghỉ do Dũng thuê trên đường Thái Hà, phát hiện và thu giữ thêm 60 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 22.3, lực lượng thuộc Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Huy và Nguyễn Văn Linh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận đã lấy ma túy từ bãi rửa xe đi cất giấu. Khi biết bị lộ, Linh đã mang toàn bộ số ma túy đi tiêu hủy.

Tính đến thời điểm này, Ban Chuyên án đã bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan đến vụ án để điều tra làm rõ; thu giữ thêm 200 kg ma túy tổng hợp và 34 vỏ nilon đựng ma túy.