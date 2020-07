Liên tiếp 3 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng: Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Kiểm tra, xử lý vi phạm với xe chở khách

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo công an tỉnh Bình Thuận và công an các địa phương có xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải khi để xảy ra tình trạng lái xe có vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy.