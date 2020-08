Liên tiếp nhiều ca mắc Covid-19, Hội An phong tỏa thêm một khối phố

Chiều 2.8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An cho biết, trước việc liên tục phát hiện nhiều bệnh nhân (BN) Covid-19 trên địa bàn, thành phố đã tiếp tục phong tỏa thêm một khối phố nhằm hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng.

Theo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, hiện trên khối phố Thịnh Mỹ (P.Cẩm An, TP.Hội An) đã ghi nhận có 3 bệnh BN Covid-19. Trong đó, có hơn 100 trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các BN Covid 19 đã được cách ly tập trung và có rất nhiều trường hợp F2 có mức độ tiếp xúc khác nhau với người nhiễm bệnh.