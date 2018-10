Lo lắng về năng lực của bộ máy quản lý giáo dục

Ý KIẾN Tôi mới hài lòng một nửa Câu hỏi chất vấn của tôi với Bộ trưởng Bộ Xây dựng là về trách nhiệm của bộ này với tư cách là quản lý ngành trong vấn đề giải quyết trách chấp, khiếu nại ở các chung cư đang rất gay gắt hiện nay. Tuy nhiên, phần trả lời của Bộ trưởng tại hội trường về vấn đề này theo tôi là không ổn. Tuy nhiên, Chủ tịch QH đã yêu cầu Bộ trưởng trả lời vấn đề của tôi bằng văn bản nên tôi dành một nửa sự hài lòng vào phần trả lời bằng văn bản sắp tới của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) Thông tin phấn khởi Tôi rất vui mừng và cử tri Nghệ An rất phấn khởi khi Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết năm 2020, 184 bản của miền núi Nghệ An sẽ có điện. Đây là thông tin rất phấn khởi. Về vấn đề xả lũ gây thiệt hại, có những lúc xả lũ cao trình đã vượt mức đền bù đến 11 m thì thiệt hại vô cùng. Dân miền núi gắn bó với rừng, mất rừng thì rừng vẫn còn tái sinh được, xả lũ mất đất là mất vĩnh viễn cho nên đề nghị Bộ trưởng quan tâm thêm vấn đề này. ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) Chính phủ đã tiếp thu, lắng nghe Tôi đồng tình và nhận thấy rằng, các thành viên Chính phủ đã có sự tiếp thu, lắng nghe và giải đáp khá cặn kẽ, rõ ràng một số vấn đề được chất vấn, thể hiện sự nghiêm túc và quyết liệt chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, thực tế còn không ít vấn đề chưa được giải quyết triệt để; kết quả triển khai chưa đáp ứng được mong đợi của các ĐB cũng như cử tri, bởi còn lệ thuộc vào quá trình giải quyết; sự phối kết hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền và đơn vị có liên quan. ĐB Quách Thế Tản (Hòa Bình)