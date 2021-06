Lo lắng vụ thú cưng nghi 'trúng độc' chết

Kể lại sự việc ngày hôm đó, chị N.H.T.C (32 tuổi) nói trong nước mắt: “Hai vợ chồng tôi có thói quen dắt chó đi dạo vào sáng và chiều. Sáng chủ nhật tuần trước (13.6), chúng tôi đi dạo khoảng 30 phút. Trên đường đi, con chó Peanut có ăn đồ gì đó và chồng tôi tức thì moi ra khỏi miệng của nó. Khoảng 11 giờ 30, con chó tự dưng chạy như điên trong nhà, sau đó nôn mửa, co giật và động kinh. Hai vợ chồng hoang mang vô cùng. Tôi lấy xe chở chồng ôm con chó đến cơ sở y tế cho thú y. Các bác sĩ làm đủ mọi cách có thể, nhưng con chó ngày càng yếu đi và đến 15 giờ thì nó chết”.

Chồng chị C. (45 tuổi) đã quay lại nơi chó cưng của mình ăn phải bả. Ông thu thập một số mẫu và gửi về bệnh viện làm xét nghiệm. Theo phán đoán của bác sĩ chữa trị, độc tố những con vật này nhiễm phải thuộc nhóm thần kinh, có tác động rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Trường hợp trên chỉ sau 3 tiếng với một lượng rất nhỏ thuốc độc đã khiến con chó có cân nặng trên 10 kg tử vong, dù được cấp cứu.

Bạn đọc (BĐ) Trúc Hương bức xúc cho biết: “Không thể chấp nhận được nếu có chuyện quăng bả chó ra đường để giết chó mèo , vì bất kỳ lý do gì. Đây là hành vi nguy hiểm, gây bất an cho xã hội, đáng lên án. Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ và xử lý kiên quyết nếu có sự việc trên, để mang lại sự bình yên cho cư dân”. Nhiều BĐ khác cũng cùng quan điểm “không thể chấp nhận” chuyện quăng bả chó ra đường.

Tôi lên án chuyện đánh bả chó. Quá nguy hiểm, tàn nhẫn và vi phạm pháp luật. Pháp luật phải xử lý đích đáng những người này. Và để tránh cho chó ăn phải bả ngoài đường, đề nghị những người dắt chó nhớ rọ mõm chó, cũng là làm đúng quy định khi dắt chó ra đường. Ngọc Quyên Công tâm mà nói những người thả vật nuôi ra đường, gây nguy hiểm cho người khác thì phạt chủ nuôi, chứ không nên đối xử với vật nuôi như thế, quá tàn nhẫn. ph***@gmail.com Mình sống ở Thảo Điền đã 5 năm rồi và cực kỳ dị ứng với những người dắt chó ra đường vì hầu như không một con chó nào được rọ mõm, nhiều con ngoác mồm thè lưỡi, nhỏ dãi ròng ròng, trông ớn lắm. Thậm chí có người còn chẳng thèm dắt mà chạy xe ngoài đường rồi cho chó chạy theo giữa đường đông đúc... Lưu

BĐ Thuy Dinh đau xót kể chuyện nhà mình: “Chó tôi nuôi không hề thả rông vẫn bị trúng bả chó ngay sân nhà mình. Giờ nó mất rồi nhưng sổ chích ngừa vẫn còn”. BĐ Cẩm Tú Trần bức xúc: “Đề nghị các cơ quan chức năng, công an vào cuộc ngay. Nó không chỉ là vấn đề bảo vệ động vật mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn cũng như tính mạng của con người”. BĐ Hien Hoa Do cũng nhận xét: “Dù sao chúng cũng chỉ là con vật, hành động đầu độc chúng vì bất cứ lý do gì đều đáng bị lên án. Thiết nghĩ nên có hình phạt cho các hành vi này, đặc biệt vấn nạn trộm chó, mèo...”.